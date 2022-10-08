Kadın kendini rahatsız eden kişiyi bıçakladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi bıçakladı ve daha sonra da polisi arayarak teslim oldu.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü arayan F.E. adlı kadın, S.G. adlı erkeği bıçakladığını polise ihbar ederek polise teslim olmak için Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu karşısında beklediğini söyledi.

Kadının söylediği yere giden polis kendilerini bekleyen kadını buldu. Polis aracına bindirilen kadın yaşadıklarını polise tek tek anlattı.

F.E.’nin olayla kullandığı çakıyı beklediği yerdeki çöp konteynerine attığını söylemesi üzerine araştırma yapan polis, suç aletini çöp konteynerinde buldu.

F.E’nin, 3 çocuk annesi olduğu S.G. ile Keşan’a bağlı bir köyde beraber yaşadıkları sonra da ayrıldıkları, kadının başka biriyle yaşamaya başladığı ve S.G’nin de kadını telefonla rahatsız ettiği, F.E’nin Keşan’da karşılaştığı S.G’yi yanındaki çakıyla yaraladığı, yaralı kişinin de araçla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.