Kadın istihdamına önemli destek

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son 2 yılda 56 bin 654 kadının istihdam edilirken, kadın istihdamına 14 milyar liranın üzerinde destek ödemesi gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - "Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, etkinlikteki konuşmasında, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için hayatın her alanında kadınların varlığının önemine vurgu yaptı.

Kadınların bilimde, teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha fazla temsil edilerek, önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Kacır, "Öğretim üyelerimizin yüzde 46'sını oluşturan 85 bin kadın bilim insanımız, AR-GE, inovasyon ve yenilikçilik kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimizin, Turcorn'umuzun, 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. İnsansız hava araçlarında dünya lideriysek, yerli ve milli otomobilimizi yollara çıkardıysak bu, kadınlarımızın alın ve akıl teriyle, azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla mümkün olmuştur." dedi.

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nda, "Tam Bağımsız Türkiye"ye giden yolu kadınlarla inşa ettiklerini belirterek, TEKNOFEST'i düzenledikleri ilk yıl kadın yarışmacı sayısının yüzde 17 olduğuna, 2023'te bu oranın yüzde 40'lara ulaştığına dikkati çekti. Bakan Kacır, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son iki yılda 56 bin 654 kadının istihdam edildiğini belirterek, 49 bin 500 mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için, 14 milyar liranın üzerinde destek ödemesi verdiklerini söyledi.

TEKNOLOJİ SEVDALISI KADINLAR YILDAN YILA ARTACAK

Teknoloji sevdalısı kadınların yıldan yıla artacağına inandığını dile getiren Kacır, kadınları, gençleri, engellileri, toplumun tüm kesimlerini iş gücüne dahil ederek, onlara fırsat eşitliği sunarak, onların hayallerine, hedeflerine giden yolu açarak "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Öte yandan iki bakanlık arasında "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" ve "Bilimsel Araştırma-Geliştirme, Yenilik ve Bilimsel Etkinlik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

"Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" ile kadınların toplumsal yaşamdaki konumlarını güçlendirdiklerini vurgulayan Kacır, kadın girişimcilerin yatırım teşviklerinden ve KOSGEB desteklerinden faydalanmalarını kolaylaştırdıklarını anlattı.