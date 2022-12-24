Kadıköy tasarruf çatısı altında

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurdukları güneş panellerinden 920 bin TL’lik tasarruf sağladıklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Kadıköy Belediyesi, geçen yıl aralık ayında Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle hem iklim değişikliği ile mücadele etme hedeflerini gerçekleştiriyor hem de ürettiği elektrik ile faturasının yükünü hafifletiyor. Aralık 2021 yılında kurulan güneş panelleri ile Evlendirme Dairesi’nin tükettiği elektriğin önemli bir kısmı güneşten temin ediliyor ve kurulan 384 adet güneş paneli ile belediye bir yılda 920 bin TL’lik tasarruf elde etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, artan enerji fiyatlarına vurgu yaptı ve 4 yılda kendisini amorti edecek tesisin, bu fiyat artışından dolayı 1 yılda maliyetini çıkardığını söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 1 yıl önce bu yenilenebilir enerji projesini hayata geçirdiğimizde hem iklim kriziyle mücadelede geliştirdiğimiz hedeflerimize ulaşmayı, hem de artan elektrik faturalarının yükünü hafifletmeyi amaçlamıştık. Hesaplamalarımız 1 yıl önce kurduğumuz santralin 4 yıl içerisinde proje maliyetini karşılayacağı yönündeydi. Ancak enerji fiyatlarının sürekli artış gösterdiği ülkemizde santral kendi maliyetini 1 yıl içerisinde çıkardı. Yani elektrik fiyat artışlarından hemen önce tesis faaliyete geçtiği için süreç tahminimizden çok daha hızlı sonuç verdi ve bu bir yılda binamız 920 bin Türk Lirası tasarruf elde etti.”

Odabaşı, 2022’ye girmeden 2022 bütçelerinin yaşanan ekonomik krizden kaynaklı üçte birini kaybettiklerini hatırlattı ve güneş panellerinden sağlanan tasarruftan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.