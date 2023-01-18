Kadıköy'de skuter isyanı! Skuterlar 'yaya hakkı' için toplanıyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sayıları yasal sınırın 4-5 katına ulaşan elektrikli skuterlara yönelik açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Yaya hakkı, öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm skuterları toplamaya başladık" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede başlayan e-skuterlar yönelik değerlendirmesinde dertlerinin Kadıköy’de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil, düzen altına almak olduğunu söyledi.

"Yayaların geçişini engelleyecek, bebek arabalarının, engelli araçlarının geçişine engellemesine de müsaade etmeyeceğiz" diyen Başkan Odabaşı, "Biz sayının da ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ama ben iddia ediyorum, İstanbul'daki bütün skuter sayısının 3’te 2’si Kadıköy'dedir” dedi.

https://youtu.be/S4qoRR1_MGM

Başkan Odabaşı, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'ne göre her 200 kişiye 1 scooter oranının aşılmaması gerektiğini ifade ederek, Kadıköy’ün nüfusuna göre 2 bin 425 skuter barındırması gerektiğini öne sürdü.

https://twitter.com/serdildara/status/1615238247550009345

Hatırlanacağı gibi, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da önceki gün yaya trafiğine ve çevreye verdiği zarar dolayısıla Nisan ayında kiralanabilen elektrikli skuterların yasaklanması konusunda bir referandum yapılacağını duyurmuştu.