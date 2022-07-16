Kadıköy'de çocuklar için atölyeler başlıyor

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde ücretsiz yaz atölyeleri 18 Temmuz’da başlıyor. Çocuklar yaz tatilini Kadıköy’de hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek yaz atölyelerinde çocuklar, drama, müzik, resim, dans, jimnastik ve masal atölyeleri gibi birçok etkinliğe 18 – 31 Temmuz tarihleri arasında katılabilecek. Çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları atölyelerde, eğlenceli zaman geçirerek hem eğlenecekler hem de öğrenecek.

EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ ATÖLYELER ÇOCULARI BEKLİYOR

Yaz atölyelerinde, 2 – 14 yaş grubundaki çocuklar için değişik malzeme ve tekniklerle hayal güçlerini, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve özgüvenlerini destekleyecek Yaratıcı Drama Atölyesi, Temizlik Robotu Yapım Atölyesi gibi 40’dan fazla atölye olacak.

Yaz atölyeleri, farklı gün ve saatlerde düzenlendiği için birden fazla atölyeye katılma olanağı bulunuyor. Katılımcılar atölye tarihinden 5 gün önce online olarak ücretsiz kayıt yaptırabilecekler.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi atölyelerine kayıt ve detaylı programa http://hkckm.kadikoy.bel.tr/ linkinden ulaşılabilir.