Kadıköy Belediyesi'nden 'zehirsiz kentler' atağı

İstanbul'un Kadıköy Belediyesi, Buğday Derneği’nin sağlıklı bir gelecek için yürüttüğü Zehirsiz Kentler Kampanyası’nın talepleri doğrultusunda İyi Niyet Belgesi’ni imzalayan ilk ilçe belediyesi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında yürütülen Zehirsiz Kentler Kampanyası’na katılarak önemli bir adım atan Kadıköy Belediyesi, pestisitlerin ve kimyasal biyosidal ürünlerin kullanımını azaltacağını ve zehirsiz uygulamaları yaygınlaştıracağını duyurdu.

Zehirsiz Kentler Kampanyası’nın talepleri doğrultusunda imzaladığı İyi Niyet Belgesi ile Kadıköy halkının daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin kullanılacağına dair söz veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, zehirsiz kentlerin öncü belediyeleri arasına adını yazdırdı. Kadıköy, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden sonra ‘Zehirsiz Kentlere Doğru’ kararlılığını ortaya koyan Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un ise ilk belediyesi oldu.

İmza töreni Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Başkan Yardımcıları Gül Coşkun ve Fahrettin Kayhan, Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi, Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Şefi Cansu Tekin Alparslan’ın yanı sıra Zehirsiz Sofralar Platformu Koordinatörü ve Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, Buğday Derneği İletişim Koordinatörü Ayşe Nur Ayan ve Proje Asistanı Didar Kalafat’ın katılımıyla Kadıköy Belediye Başkanlığı’nda yapıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalıkların taşıyıcıları olan sinek, fare, kene vb. zararlılara ve yabancı otlara karşı yürüttüğü zehirsiz mücadele hizmetleri diğer il ve ilçe belediyeleri için de teşvik edici ve yol gösterici bir nitelik taşıyor. Zehirsiz bir kent olma yolunda çalışmalara çok önceden başladıklarını aktaran Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi’nin ilgili birimleri hem öncü olmak hem de farkındalık yaratmak için bu yöndeki çalışmaları kendi alanlarında uygulamaya başladılar. Şimdi sizin aracılığınızla ‘Zehirsiz Kentlere Doğru Kadıköy Belediyesi İyi Niyet Metni’ni imzalayarak bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Daha önce yaptıklarımızı bugün taahhüt altına alıyoruz” dedi.

İŞTE O SÖZLER

Odabaşı, İyi Niyet Metni ile aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere gerekli politikaları ve önlemleri uygulayacağına dair söz verdi:

1. Belediye kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit (ot zehiri) kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması; diğer pestisitlerin ve kimyasal biyosidal ürünlerin kullanımının ise %50 azaltılması.

2. Tüm pestisit ve kimyasal biyosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması.

3. Pestisit ve kimyasal biyosidal ürün yasağının halka açık özel alanlarda ve yaşam alanlarının yanındaki tarım alanlarında uygulanması için katılımcı stratejik eylem planının belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilerek katılımcı olmalarına yönelik çağrı yapılması; bu konuda kent konseylerinde bir çalışma grubu oluşturulması.

“Şu an bir iklim krizi içerisindeyiz”

Kadıköy Belediyesi, sivrisineklerle mücadelede zehirli kimyasallar yerine alternatif uygulamaların tercih edilmesinin yanı sıra, başta çocukların toprakla temasını sağlayarak çevre bilinci kazandırmak amacıyla kurulan kent bostanları ve kuraklıkla mücadele için yağmur sularının parklarda yeniden kullanımına yönelik birçok model projeyi hayata geçiriyor. İklim krizi ile mücadelenin önemini belirten Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak hem çevrenin su kıtlığına ufacık da olsa katkı sağlamak hem de artık dünyanın bir iklim krizi içerisinde olduğunu göstermek istiyoruz. İklim krizi beklenmiyor; şu an bir iklim krizi içerisindeyiz. Biz yine çok büyük eleştiri aldığımız sivrisinek ilaçlamasında kimyasal ürün kullanmıyoruz. Organik ürünlerle bu ilaçlamaları yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda bir ilke kararımız var. Bunu da anlatmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız kolay bir iş değil, oldukça zor. Alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiren işler… Burada belki özel sektörü biraz daha bilinçlendirmek için özellikle hizmet sektöründe çalışan restoran ve kafe gibi yerlerdeki durumları iyileştirebilmek adına başka bir çalışma içine girmemiz gerekebilir.” dedi.

“Çözüm daha fazla pestisit kullanmakta değil”

Zehirsiz Sofralar Platformu Koordinatörü ve Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, imza etkinliğinde yaptığı konuşmada, doğaya ve onun döngülerine karşı insan eliyle yapılan her müdahalenin sağlık sorunları, çevre felaketleri ve ekonomik kayıplara yol açtığına dikkat çekti: “Çözüm daha fazla pestisit kullanmakta değil; doğa ile uyumlu yaşamayı öğrenmek, insan merkezci bakış açısını bırakmak, kendimizi doğanın bir parçası olarak tekrar tanımlamak, üretim ve tüketimde doğayı, doğal döngüler ve süreçleri esas alan, onlar ile uyumlu modeller, teknikler, yöntemler ve sistemler geliştirmekte.”

Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından sağlıklı bir gelecek için yürütülen çalışmaların kamuoyu ve karar vericiler nezdinde karşılık bulmasını umut verici olarak değerlendiren Batur Şehirlioğlu, “Dünyada ve Türkiye’de zehirsiz kent olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Kadıköy Belediyesi gibi, halk sağlığını tehdit eden zararlılar ile mücadele konusunda ekolojik ve doğa dostu alternatiflere yönelmeye başlayan belediyelerimizin ortaya koyduğu iyi örnekler, model uygulamalar sayesinde önümüzdeki yıllarda bu kararlılığı beyan eden belediyelerin artacağını ümit ediyoruz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Buğday Derneği ve Zehirsiz Sofralar Platformu olarak bu yönde belediyeleri desteklemeye ve işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktaran, Şehirlioğlu, belediyeleri ve vatandaşları Zehirsiz Kentler Kampanyası’na destek olmaya davet etti.