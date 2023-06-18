KAÇEP Başkanı'ndan 'Babalar Günü' kutlaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın, kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü kutladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkanı Serap Şule Kalın, yayımladığı mesaj ile Babalar Günü’nü kutladı. Babaların aile kavramının değişmez iki temel direğinden biri olduğunu söyleyen Başkan Kalın; "Babalarımız sevgi, saygı, güven ve huzur gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun temelidir.

Sağlıklı bir ailenin ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun da en büyük güvencesi ve temel direği olan babalarımız, adalet, paylaşma, sorumluluk, otorite gibi yaşamsal vazgeçilmezliği olan değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rol üstlenmektedir. Her türlü fedakârlıkları ve varlığıyla yüreklerimizi ısıtan, mutluluk ve güven kaynağımız olan babalarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en derin saygı ve selamlarımla kutluyorum” dedi.