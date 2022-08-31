KAÇEP Başkan Yardımcısı Kalın'dan 30 Ağustos mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yılında kutlama mesajı yayınladı. Başkan Kalın, 30 Ağustos’un faziletin ve kahramanlığın destansı bir sonucu olduğunu ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin altını çizen Başkan Kalın: “30 Ağustos faziletin ve kahramanlığının destansı bir sonucu olmuştur. Millî mücadele her bakımdan, Türk Milleti’nin yaşama kararlılığını ve bağımsızlık tercihini vicdanlarda bayraklaştırmış ve bu doğrultuda geri dönülmesi mümkün olmayan millet iradesi şan ve şerefle dünyaya ilan edilmiştir. İstiklalin meşalesi milletimizin azim ve inancıyla tutuşturulmuş ve Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem başarı; Türk Milleti’nin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin, belinin bükülemeyeceğinin ve varlığının yok edilemeyeceğinin ispatı olarak geleceği tayin etmiştir. 30 Ağustos Zaferi’nden birliğimize, dirliğimize ve hayat hakkımıza göz koyan gafiller mutlak anlamda ders ve ibret çıkarmalıdır. Unutulmamalıdır ki, 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun milletiyle tam olarak birleşmesinin ve bütünleşmesinin eseri olarak hepimizin haklı gururudur. Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk Milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum" ifadelerine yer verdi.