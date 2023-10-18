Kaçakçılar çayı demleyemedi!

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik düzenlediği operasyonda yaklaşık 887 kilo damiana çayı ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde ülkemize giriş yapmak üzere gelen bir tırı şüpheli görerek mercek altına aldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan takip sonucu söz konusu tır, X – ray tarama sistemine sevk edildi.

Tarama görüntülerinde tırın dorsesinden şüpheli yoğunluk alınması üzerine arama hangarına çekilen tır, detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan arama sonucu tırın dorsesinin muhtelif yerlerinde beyaz çuvallara dökme halinde istiflenmiş halde yaklaşık 887 kilo damiana çayı ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirilen 887 kilo damiana çayının piyasa değerinin 2 milyon 121 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Söz konusu çayın daha çok Amerika kıtasında yetiştiği ve afrodizyak etkisinin yanında yatıştırıcı olarak kullanıldığı biliniyor.