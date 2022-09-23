Kaçak malzemeler Kapıkule'den geçemedi!

Romanya’dan Türkiye’ye gelen araçta toplamda piyasa değeri 370 bin lira olan kaçak malzemelere el konuldu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne Merkez Kapıkule'de Jandarma uygulama noktasında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında; Romanya ülkesinden hareketle Türkiye’ye gelen ve sürücülüğünü İ.T (1976) isimli şahsın yaptığı araç, rutin kontrolde durduruldu.

Araç içerisinde yapılan kontrolde 9 Adet BMW marka, 2 Adet Mercedes-Benz marka araç direksiyonu, 3 Adet araç orta konsol lojistiği, 3 Adet araç multimedya ekranı, 3 adet multimedya yuvası ele geçirilmiş olup, piyasa değerinin altında Türkiye'de satılmak amacıyla kaçak olarak yurda sokulan piyasa değeri yaklaşık 370 bin TL olan malzemeye Cumhuriyet Savcısı talimatı ile el konularak adli tahkikat başltıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında icra edilen faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.