Kabinede gündem yoğun...

2024 yılının ikinci Kabinesi toplantısı 16 Ocak Salı günü yapılacak. Emekli maaşlarına yönelik düzenleme ile terörle mücadele öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 16 Ocak Salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.

Kabinede enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımların da görüşüleceği kaydedilirken, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum da değerlendirilecek.

Ayrıca İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de ele alınacak gündemlerden biri olacak. Kabinede dış gündeme ilişkin değerlendirmeler ve diplomatik girişimler de görüşülecek.