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Kabine yoğun gündemle toplanıyor

GÜNDEM 04.09.2022, 16:47
Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacağı Kabine'de  sosyal konut projesine yönelik son çalışmalar da görüşülecek.

Toplantıda yarıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği de değerlendirilecek.

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