Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların ele alınacağı toplantıda, on binlerce öğretmen adayının da gözü Beştepe'de olacak.ANKARA (İGFA) - Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntıların da gündeme geleceği Kabine'de iç ve dış siyasette öne çıkan başlıkların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonların da görüşüleceği Kabine toplantısında ayrıca, 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler de görüşülecek.

Ekonomideki yol haritası da kabinenin masasında olacak.

Dış politikanın ana gündemini 'Gazze' oluştururken, İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi gibi konular da bugünkü Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi bekleniyor.