Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından bugün Beştepe'de yapılacak Kabine toplantısında Soçi'deki görüşmelerin de tüm yönleriyle değerlendirilmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin yanı sıra dün günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Soçi'deki görüşmelerde masaya yatırılacak.

Kabinenin gündeminde ekonomi programına yönelik hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımlar da açıklanacak.