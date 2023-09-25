Kabine yoğun gündemle toplanacak

Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği konuları yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündem maddelerinden olacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 26 Eylül Salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantının ana gündeminde ekonomideki gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili de kabine üyeleri değerlendirmelerde bulunacak.

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde olacak. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Toplantıda ele alınacak bir diğer konunun da yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.