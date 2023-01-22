Kabine 'yapılandırma' için toplanacak

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı'nda belli olacak.ANKARA (İGFA) - Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Vergi ve sigorta primi borçlarıyla bazı cezalar için beklenen yapılandırmanın detayları bu toplantıda belli olacak.

Beklenen yapılandırma paketine 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar dahil olacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek. Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamına alınacak.

Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.