Kabine ekonomi, seçim ve terör gündemli toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Beştepe'de toplanıyor. Kabinede ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadelenin ele alınması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı, bugün saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleşecek.

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun değerlendirileceği toplantıda Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler de görüşülecek.

Gündemde ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de değerlendirilecek.

Terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra Türkiye'nin Gazze diplomasisinin de detaylı şekilde masaya yatırılması bekleniyor.