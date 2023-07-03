Kabine'de gündem maaş zamları!

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Saat 15:00’te başlayacak toplantının ana gündemi, enflasyon ile memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar olacak.ANKARA (İGFA) - 9 gün süren tatil ardından hükümet çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Beştepe'de toplanacak.

TRT'nin aktardığı habere göre TBMM’ye gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin lira olması beklenirken, diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılması bekleniyor.

Toplantıda, İsveç’in NATO’ya üyelik talebi ve başkenti Stockholm’deki Kuran yakma eylemi de ele alınacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.