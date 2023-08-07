Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.00'te Beştepe'de biraraya gelecek.
İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar da gözden geçirilecek.
Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacağı Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da masanın gündemine gelecek.
Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları arasında olacak.
Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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