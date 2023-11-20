Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadelede ele alınacak konular başlıklar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine'de "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" gündemiyle ana konuyu oluşturacak.

Hatırlanacağı gibi İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütmekteydi ve 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'ya yaptığı ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşımıştı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının da görüşülecek toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.