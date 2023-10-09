Kabine Beştepe'de toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (9 Ekim Pazartesi) yoğun gündemle toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.
Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.
Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.
Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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