Kabak çekirdeği eleme tesisi Konyalı üreticiye kolaylık sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin, kırsalda üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine desteği sürüyor.KONYA (İGFA) - Kabak çekirdeği üretiminde Konya’da ilk sırada bulunan Çumra’dan sonra Seydişehir’e de kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il genelinde yıllık 7 bin 442 ton kabak çekirdeğinin üretildiğine dikkati çekti.

Çumra’da 3 bin 900, Seydişehir’de bin 690, Altınekin’de ise 250 ton kabak çekirdeği hasadı yapıldığını belirten Altay, "Büyükşehir olarak üretim kapasitesi yüksek ilçelerimizdeki üreticilerimizin işini kolaylaştırma amacıyla Çumra ve Seydişehir’e kurduğumuz 5 ton kapasiteye sahip kabak çekirdeği eleme tesisi üreticimize büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

Başkan Altay, tesisler sayesinde üreticinin ürünü daha kolay işleyebildiğini belirterek, kabak eleme tesisleriyle gerekli elek değişimleri yapıldığını, ay çekirdeği, arpa, buğday ve baklagiller elenerek, zaman, işçilik, kaliteli ürün ve maddi açıdan üreticilerimize büyük katkı sağlanıyor. Büyükşehir olarak Konya’da tarımın kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“ELEME MAKİNESİNDEN GAYET MEMNUNUZ”

Çumra Kabak Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Sayaner, tesisin tam kapasiteyle çalıştığını belirtirken, tesiste elenen ürünlerin çeşidine göre saatte 5 ton eleme yapılabildiğini kaydetti.

Konya’da 2022 yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 56 bin 608 dekar alana çerezlik kabak ekilirken, bunun 30 bin dekarı Çumra, 13 bin dekarı Seydişehir, 2 bin dekar da Altınekin ilçelerinde üretiliyor.