'KAAN' gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, bugün sabah saatlerinde Ankara'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TUSAŞ öncülüğünde geliştirilen milli muharip uçağımız KAAN, Ankara'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin KAAN ile 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacağı belirtilirken, çeşitli özellikleri hakkında da bilgiler verildi.

Çok rollü bir Milli Savaş Uçağı olan KAAN'ın her türlü hava-hava ve hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olduğunu kaydeden açıklamada, "KAAN üstün hava hâkimiyetini: Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili, Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş, Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlayacaktır" denildi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Türk'ün ün çelik kanatları gökyüzünde!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın. Hak ile, adaletle yeryüzü aydınlansın" ifadelerini kullanarak, milli muharip uçağımız Kaan'ı geliştiren ve üreten TUSAŞ ekibini ve projenin paydaşlarını kutladı.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1760218486641431038