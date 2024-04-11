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KAAN'a TULGAR geliyor!
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS) TULGAR'ın testleri başladı
GÜNDEM 11.04.2024, 09:24
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS) TULGAR'ın testleri başladı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, F-35'e JSF HMDS, KAAN'a TULGAR geliyor.
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Kaska Monteli Gösterge Sistemi TULGAR'ın testleri başladı.
KAAN savaş uçağında da kullanılacak TULGAR; Vizör Yansıtmalı Renkli Ekran, 40 Derece Görüş Alanı Entegre Sayısal Gece Görüş ve Hibrit (Ataletsel ve Optik) Kafa Takip Yeteneği özelliklerine sahip olduğu kaydedilirken, insanlı uçaklar için önemli bir sistem olan TULGAR'ın F-35'te kullanılan muadilinin 400 bin dolar bedele sahip olduğu öğrenildi.
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