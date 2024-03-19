KAAN'a sanatsal paylaşım!

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN, yeniden boyandı. TUSAŞ, boyama görüntüleri "Bizim için sanat" notuyla sosyal medya hesabından paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yapmıştı.

Birden çok prototiple test uçuşlarına devam edecek olan KAAN'ın tasarımıyla ilgili de adımlar atılıyor. Yeni tasarımında aynı renklerin üzerinden geçilerek komple boyandı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından "Bizim için sanat" notuyla muharip uçağın boyanma görüntüleri paylaşıldı.

Bizim için sanat!????????#KAAN pic.twitter.com/NgwyIQHeXS— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) March 19, 2024