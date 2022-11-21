Jetler havalandı... Hedefler bombalanıyor!

Terör örgütü unsurlarının Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırısı sonrası Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar havalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonlarını başarılı şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan hava saldırısı sonrasında bölgeye havalandı.

Sabah saatlerinde Fırat'ın doğusundan Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Gaziantep'e gerçekleştirilen roketli saldırıda hayatını kaybedenler arasında, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni de bulunduğu öğrenildi.

https://twitter.com/vekilmahirpolat/status/1594656579751743488

Gaziantep Valisi Davut Gül, 2 ev ve üç okulda hasar olduğunu belirterek, bölgede hasar gören noktalarda incelemelerde bulundu.

Bu arada Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte kurum amirleri Karkamış ilçesindeki hain terör örgütü tarafından yapılan saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederken, bölgede de zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu