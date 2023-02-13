Jeoloji Mühendisleri: Fay Yasası acilen hayata geçirilmeli

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan, Fay Yasası acilen hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, fay zonlarında yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaşanan son depremin merkez üssünden yüksek sesle dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)'ne bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fay zonlarında yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş-Gaziantep depremlerinin saha araştırmalarını gerçekleştiren Jeoloji Mühendisleri Odası, araştırma yönelik ilk tespitini Oda Başkanı Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan videolu olarak kamuoyuna duyurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yeni Bademli ve Eski Bademli köyleri arasında fay izlerini takip eden Alan, fayın bahçe duvarını geçerek binayı nasıl yıktığını teknik olarak değerlendirdi.

Alan, Fay Yasası çıkarılması ve fay hatlarının geçtiği bölgelerde sakınım bantları oluşturulması konularına dikkati çekerek, bu bölgelerde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

https://youtu.be/A13OswB7p6E