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JASAT ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı
GÜNDEM 02.08.2023, 12:24
JASAT ekipleri Bitlis ve Balıkesir'de yaptığı titiz takipte biri 24, diğeri 52 yıl hapis cezası ile aranan 2 şüpheliyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Temmuz ayının son günlerinde en az 20 yılı aşkın hapis cezaları bulunan iki şüpheli yakaladı.
Alınan bilgiye göre, ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 23 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 1 şüpheliyi Bitlis'te, muhtelif suçlardan 52 yıl hapis cezası ile aranan 1 başka şüpheliyi ise Balıkesir'de yakaladı.
Şüphelilerin adli makamlara sevk edildi.
https://twitter.com/jandarma/status/1686662497602863104
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