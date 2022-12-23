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 Japonya’dan Bingöl Genç'e arama kurtarma aracı

GÜNDEM 23.12.2022, 11:43
 Japonya’dan Bingöl Genç'e arama kurtarma aracı

Geçtiğimiz yıl Japonya Büyükelçiliği tarafından ‘Yerel Projelere Hibe Programı’ kapsamında Genç Belediyesi'ne hibe edilen tam donanımlı arama kurtarma aracı belediye parkında sergilendi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - 2021 yılı içerisinde yapılan 340 proje içerisinde hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında Genç Belediyesine 90 Bin 516 Dolar hibe edildi.

90 Bin 516 Dolarlık hibe ile Genç ilçesinde meydana gelebilecek trafik kazaları, doğal afetler ve benzeri durumlarda kurtarma aracı ve gerekli ekipmanlar temin edilecek.

BAŞKAN DİRİK: “ JAPONYA’YA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM”

Hibe desteğinin çok anlamlı olduğunu ve Genç ilçe halkı adına Japonya devletine şükranlarını sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ise, “Japonya ile Türkiye arasındaki karşılıklı sevgi, saygı ve dostluk ilişkileri yüzyıllar öncesine kadar uzanmaktadır. İki ülke halkının birbirine olan bu muhabbetlerine coğrafi uzaklıklar dahi engel olamamıştır. Bu ikili dostluk ilişkileri karşılıklı turizm, teknoloji ve sağlık sektöründe ticarete dönüşmüştür. Japonya Devleti tarafından 1989 yılından itibaren ‘Yerel Projelere Hibe Programı’ kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kalkınmaya yönelik geri ödemesiz mali yardım yapılmaktadır. Önceki yıllarda ülkemizin farklı belediyelerine ve özellikle sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı bölgelere yapılan hibe yardımları azımsanmayacak derecede fazladır. Genç Belediyesi olarak 2021 yılında Japonya Büyükelçiliğinin hibe programı kapsamında başvuru yaptık. Başvurumuz olumlu değerlendirilip hibe almaya hak kazanmıştır. Afetlerden veya kazalardan kaynaklı oluşabilecek mal ve can kaybını engellemek ve en aza düşürmek amacı ile acil kurtarma araç, gereç malzemelerine ihtiyacımız vardı.  Genç İlçe Belediye Başkanı olarak Japonya Devleti ve aracı olan Japonya Büyükelçiliğine şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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