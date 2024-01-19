Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Mardin Valisini ziyaret etti

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.ŞEHMUS EDİS (MARDİN İGFA) - Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik girişinde Vali Akkoyun tarafından karşılanan Büyükelçi Katsumata Takahiko, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Akkoyun'un makamına geçti.

Büyükelçi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyetle makamında bir süre sohbet eden Mardin Valisi Akkoyun, Büyükelçinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Katsumata Takahiko, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’a kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.