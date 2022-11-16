Japonya Büyükelçisi Hatay'da

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya’yı ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Yoğun programı sebebiyle şehir dışında olan Savaş’ın yerine Başkan Vekili Adnan Özkaya’nın ağırladığı Büyükelçi ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) yöneticileri Hatay’da bulunan Suriyeli nüfusu ve şehrin demografik yapısıyla ilgili sorular sordu.

Büyükelçi, uluslararası verilerin iki yıl öncesinden kalmasından dolayı nüfus artışı ve doğum oranlarını merak ettiğini söyleyerek Özkaya’dan bilgi aldı.

Özkaya, “10 yılı aşkın bir süredir burada olan Suriyelilerin doğurganlığının çok hızlı olduğu çok açık bir şekilde söylemek lazım. Nüfusumuzun bir anda 450-500 bin arası artışı Hatay Büyükşehir Belediyesini zora soktu” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Büyükelçi, Özkaya’ya daha önce Tokyo Olimpiyatlarında Okçuluk alanında altın madalya kazanan Mete Gazoz’a da verdiği değerli bir tepsiyi, “Hatay da Türkiye’nin 81 ilinde birinci olsun diye veriyorum” diyerek hediye etti. Özkaya ise Büyükelçi’ye tahta oymacılığı ile yapılmış bir ayna ve tüm heyete ipek kravat ve şal hediye etti.

Defne Turunçlu Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı, Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi ve Aktepe Hassa İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi inşaatının yapımına destek olan Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) yöneticileri ile Hatay’ı ziyaret eden Büyükelçi, Kırıkhan’daki tesiste incelemede bulundu.