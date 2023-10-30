Son Dakika

Japon deprem uzmanından 'asmolen' uyarısı!

GÜNDEM 30.10.2023, 18:34
Japon deprem uzmanından 'asmolen' uyarısı!

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kâşif” ile Türkiye’nin deprem bölgelerinde deprem ve bina güçlendirmesi eğitimi vermeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, afet bölghesinde bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

Hatay, Adana ve Osmaniye’den sonra Kahramanmaraş ve Elbistan’da da deprem bilgilendirme toplantıları düzenleyen Moriwaki'nin eğitimlerine KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli ve şirket uzmanları da eşlik ediyor.

“Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla Japon felsefesi olan Kintsugi’den ilhamla hayata geçirilen projenin bir parçası olarak, sektör profesyonellerine depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konuları anlattıklarını söyleyen Moriwaki, Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem 500 senedir beklendiğini ve sarsıntının yerden çok yakın bir mesafede olduğunu ifade eden Moriwaki, "O nedenle de etkisi büyük oldu. Artık bu bölgede büyük bir deprem beklenmiyor” dedi.

MORİWAKİ: “TÜRKİYE’DE ÇOK FAZLA BİNADA ASMOLEN UYGULANMIŞ”

Japonya’da imar barışı diye bir şeyin olmadığının altını çizen Moriwaki, "Japonya’da bizlere deprem, eğitimle öğretiliyor. Anaokulunda oyun oynarken bizlere eğitim veriyorlardı. Türk halkında ise panik var. Bunlar için eğitim şart!" dedi.

Kahramanmaraş ve Elbistan’da depremden hasar gören ve yıkılmayı bekleyen binalar da yaptığım incelemelerde mevcut binalardaki “Asmolen Uygulaması” tehlikesine dikkat çeken Moriwaki, "Deprem bölgelerinde çok fazla asmolen sistemi görüyoruz. Türkiye’de çok sayıda binada asmolen kullanılmış. Yani binalarda tavan inşaası yapılırken döşemelerin aralarına yerleştirilen tavanın daha düzgün durmasını sağlamak amacıyla doldurulan bir malzeme kullanıldığına şahit oldum. Ama Japonya’da asmolen sistemi yok, yasak. Türkiye'de de 2018’de yapılan yönetmelik değişikliği ile asmolen uygulaması yasaklandı. Yeni binalarda kesinlikle asmolen sistem yapmamak lazım.. Mevcut binaları da düzeltmek ve güçlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Elbistan’daki toplantılarda depreme karşı eğitimin büyük önem taşıdığını söyleyen Yoshinori Moriwaki, “ Ben Türkiye’de yaşıyorum, evim burada. Dünyanın her hangi bir ülkesinde ‘Türkler sağlam bina yapar’ deninceye kadar eğitimlere ve mücadeleye devam edeceğim. Kahramanmaraş ve Elbistan’dan sonra sıradaki eğitimlerim Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan olacak" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3