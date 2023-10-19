Japon deprem uzmanı: Japonya'da imar barışı diye bir şey yok!

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kaşif” ile deprem bölgesini dolaşmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - ‘’Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz’’ mottosuyla yeni bir dönem başlatan KYK Yapı Kimyasalları’nın deprem bölgesindeki şehirlerde vereceği eğitimler sürüyor. KYK Yapı Kimyasalları Deprem Eğitim TIR’ı “Kaşif” ve Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Adana ve Osmaniye’de eğitimler verdi.

KYK Yapı Kimyasalları öncülüğünde Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’nin düzenleyeceği deprem eğitimleri devam ediyor. Moriwaki, Türkiye’nin deprem bölgelerinde düzenleyeceği deprem bilgilendirme toplantılarıyla 28 Eylül - 29 Kasım 2023 tarihleri arasında Hatay, İskenderun, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Erzincan il ve ilçelerinde deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

"JAPONYA'DA İMAR BARIŞI DİYE BİR ŞEY YOK"

Moriwaki bu kapsamda Adana ve Osmaniye’de eğitimler verdi. İlk durağı Adana olan Moriwaki, "Japonya'da imar barışı diye bir şey yok. Doğal gaz aramak, elektrik bağlamak için veya çeşitli sebeplerle özel bir vergi vererek imar barışından yararlanabiliyor. Ama bunu yapmak yerine yaptığını düzeltsin" dedi. Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki bir otelde verdiği seminerde birçok konunun üzerinde durdu.

Moriwaki, Japonya'daki bina yapımı ve sistemleriyle Türkiye'deki bina yapımı ve sistemleri kıyaslaması da yaptı. 6 Şubat depreminden yola çıkarak Japonya'da da çok büyük depremler olduğundan söz eden Moriwaki, "Japonya'da oldukça fazla deprem oluyor. Bazılarının şiddeti çok büyük olabiliyor. Ama buna rağmen deprem olduğunda biz dışarı kaçmıyoruz. Yerimizde duruyoruz ve sadece masanın üzerinde düşme ihtimali olan eşyaları tutuyoruz. Ama Türkler bunu yapmıyor. Bunun yerine deprem olduğunda hemen dışarıya kaçıyorlar. Bu da çok doğal bir davranış" diye aktardı.

"YAPI STOKUNUN YÜZDE 50'Sİ YÖNETMELİKLERE UYGUN DEĞİL"

Moriwaki’nin ikinci durağı Osmaniye oldu. Osmaniye’de verdiği seminerde, depremin nedenleri, etkileri, zararlarını azaltma yöntemleri, bina güçlendirme yöntem ve uygulamaları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler gibi konuları anlattı. Türkiye'nin yapı karnesini değerlendirirken 21 milyonu aşan yapı stoğunun yüzde 50'sinin yönetmeliklere uygun olmadığını da aktaran Moriwaki, bunun sebebinin 'İmar Barışı' olduğunu söyledi. Ayrıca bir meslek lisesinde öğrencilerle buluşan Moriwaki, öğrencilere verdiği eğitimde Japonya’da uygulanan deprem yönetimi ve afet müdahale sistemleri hakkında da bilgi verdi.