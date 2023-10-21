Japon Büyükelçi'den Mehmet Savran'a ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata’yı konuk etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuk büyükelçi ile bir süre baş başa sohbet eden Savran, Büyükelçi Katsumata’yı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Büyükelçi Katsumata’ya Kapadokya bölgesi ve Nevşehir hakkında bilgiler veren Savran, Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir’de her yıl yüzbinlerce Japon turisti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye ve Kapadokya bölgesine gelen Japon turist sayısının arttırılması konusunda gayretleri olduklarını ifade eden Savran, bu konuda yapılacak çalışmalara da Nevşehir Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Savran daha sonra ziyaretin anısına konuk büyükelçiye üzerinde hediye takdiminde bulundu.

Büyükelçi Takahiko Katsumata ise Nevşehir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Başkan Savran’a teşekkür etti.