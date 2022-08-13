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Jandarmanın göz bebeği Yufka'dan zehir tacirlere süpriz

GÜNDEM 13.08.2022, 11:12
Jandarmanın göz bebeği Yufka'dan zehir tacirlere süpriz

Adıyaman'da güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA) Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslardan H.E., Ö.T., A.C. ve M.K., isimli şahıslar Şanlıurfa/Adıyaman Karayolu Karababa köprüsü mevkiinde durdurdukları 63 AEK 102 plakalı araçta jandarmanın başarılı Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette (42) gram sentetik madde ile (47) adet uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 

jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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