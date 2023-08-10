Jandarmadan kenevir operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri düzenledikleri iki operasyonda 27 bin köke yakın kenevir bitkisi ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü’nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleşitirilen iki operasyonda Bosna Köyü mevkiinde mısır tarlası içerisinde, 100-200 cm boylarında toplam 26 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.