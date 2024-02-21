Son Dakika
Jandarmadan Enez'de dolandırıcılık bilgilendirmesi
GÜNDEM 21.02.2024, 11:00
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Enes'e bağlı köylerde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, maddi ve manevi kayıplara neden olan ve farklı suç olaylarının da çıkış noktası olabilen dolandırıcılık olaylarının engellenmesi için Enez ilçesine bağlı Hasköy, Şehitler ve Abdurrahim köylerinde bilgilendirme faaliyeti düzenledi.
Eğitimde; hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık, saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı gibi konularda bilgiler verildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|26
|43
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|26
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Kayserispor
|26
|32
|12. Samsunspor
|26
|30
|13. Ankaragücü
|26
|29
|14. Hatayspor
|26
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|26
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Bandırmaspor
|23
|36
|8. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|9. Gençlerbirliği
|23
|33
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. M.City
|25
|56
|3. Arsenal
|25
|55
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|25
|25
|15. Crystal Palace
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|25
|24
|17. Everton
|25
|20
|18. Luton Town
|24
|20
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|25
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|25
|49
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
|28
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8
Röportaj & Söyleşi Tümü