Jandarma Uzman Çavuş intihar etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan genç uzman çavuş beylik tabancası ile intihar etti.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Düzce Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi.

30 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa C. beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyan site sakinleri durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sabah eve geldiğinde eşini kanlar içinde bulan kadın fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa C’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa C’nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.