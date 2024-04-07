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Jandarma Togg ile 'trafik' farkındalığı
Jandarma Genel Komutanlığı, 'Jandarma Togg ile Trafik Dersleri'ne başladı
GÜNDEM 07.04.2024, 13:23
Jandarma Genel Komutanlığı, 'Jandarma Togg ile Trafik Dersleri'ne başladı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 'Jandarma Togg ile Trafik Dersleri Başlıyor' başlığıyla bir video yayımladı.
Türkiye'nin otomobili Togg'un kullanıldığı videoda, sürücülere yaya geçitlerinde dikkat edilecek hususlar ve emniyet kemeri ile ilgili bilgi verildi.
Jandarma TOGG ile Trafik Dersleri Başlıyor⚠️1. Bölüm: Yaya Geçitlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Emniyet Kemeri????Devamı gelecek…İyi Bayramlar ve Güvenli Yolculuklar.????????#Jandarma#TrafikJandarması#TOGG pic.twitter.com/lCYRMn5112— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 7, 2024
Paylaşımda, videoların devam edeceği duyurulark, "İyi bayramlar" mesajı verildi.
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