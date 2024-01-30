Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sokak hayvanlarını soğuk havalarda unutmadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük ilçe kırsalında sorumluluk alanında bulunan sokak hayvanları için soğuk kış şartlarında beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla Jandarma ekiplerince hayvanlar için çeşitli noktalara yem bırakıldı.