Jandarma okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığın okul çağındaki çocuk ve gençleri korumak amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığın okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından korumak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak amamcıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim" uygulaması gerçekleştirdi. 33 ekip ve 98 personelin katılımıyla 45 noktada gerçekleştirilen uygulamada 574 kişi sorgulandı, 18 okul ve çevresi, 38 okul servis aracı, 14 metruk bina ve 27 işyeri kontrol edildi.