Jandarma, Gala Gölü’nde denetimlerini sürdürüyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Gala Gölü Tabiat Parkı'nda hava destekli drone kamera ve devriye faaliyeti yürüttü.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından İpsala ilçesi Gala Gölü Tabiat Parkı hava destekli drone kamera ve devriye faaliyeti ile kontrol edildi.

Göl çevresinde yapılan denetimlerde, çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlerde bulunan şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, vatandaşlara çevrenin korunması ve doğanın tahrip edilmemesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.