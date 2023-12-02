Jandarma'dan Keşan'da öğrencilere siber suç farkındalığı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, siber suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'nin Keşan ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere siber suç farkındalığı eğitimi verdi.

Eğitimlerde, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, sosyal medya kullanımı ve siber dolandırıcılardan korunma gibi konular ele alındı. Öğrencilere, internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerden korunmak için almaları gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerin ardından okullara, siber suçlar ile mücadeleye yönelik afiş ve broşürler dağıtıldı.