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İZTAŞIT'ta 6. durak Bergama... 1 Ocak'ta yola çıkıyor

GÜNDEM 25.12.2023, 12:38
İZTAŞIT'ta 6. durak Bergama... 1 Ocak'ta yola çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla başlattığı “İZTAŞIT” kolaylığında 6’ncı durak Bergama için eğitim süreci ve hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’ye örnek İZTAŞIT modeli, 1 Ocak’ta 4 hatta 16 araçla hizmete başlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için Seferihisar, Kiraz, Menemen, Yeni Foça ve Ödemiş Kaymakçı’da başlattığı İZTAŞIT projesinin 6’ncı durağı Bergama olacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Bergama Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme sonrasında İZTAŞIT Bergama’da faaliyet gösterecek araçlar ESHOT standartlarına uygun bir şekilde hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü sefere çıkacak İZTAŞIT Bergama şoförlerini Fuar İzmir’de eğitim sürecinden geçirdi. Eğitimlerde şoförlerin İZTAŞIT uygulamasına geçişteki uyumu, İzmirim Kart ve validatör sistemi, kurumsallık üzerine eğitimler verildi.

İmzalanan sözleşme sonrası çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, “Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in hayata geçirip büyüttüğü İZTAŞIT projesinin 6’ncı durağı Bergama olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü’müzle birlikte daha güvenli, daha konforlu bir hale getirerek toplam 14 midibüs ve 2 yedek araç olmak üzere 16 araçla toplu ulaşım sağlayacağız” diye konuştu.

Kadir Efe Oruç, “İZTAŞIT sayesinde hangi otobüsün, nereden, hangi saatte geçeceği bilinecek. 60 yaş üstü, öğrenci, öğretmenler indirimli, engelli ve gazilerimiz, şehitlerimiz ile refakatçileri ve yakınları ücretsiz yararlanabilecekler” ifadelerini kullandı.

“BERGAMA’NIN TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI AZALTACAK” 

Uygulama sayesinde kent içerisindeki trafik yoğunluğu azalacak. Duraklardan araçların ne zaman geçeceğinin bilgisi daha önceden paylaşılacak. Yolcular sadece duraklardan alınabileceği için yaşanan düzensizlikler de ortadan kalkacak.

İZTAŞIT uygulaması, yolculara sağladığı konforun yanı sıra oluşturduğu kolaylık ve sistemle şoför esnafının da yüzünü güldürüyor. Sözleşmeyle ESHOT denetiminde ve modern araçlarla ulaşım hizmeti sağlayacak Bergama Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi şoförlerinden Erbil Baltacıoğlu, “İZTAŞIT birçok şeyi değiştiriyor. Son model arabalarla çalışıyoruz. Kartlı sisteme geçildi. Daha ekonomik bir ulaşım sağlanacak. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Her şeyde yardımcı oldular bize. Kilometre karşılığı ücret alacağız, bizim için daha iyi bir sistem bu. Diğer ilçelerde görmüştük. Sağ olsun bize de referans oldular. İZTAŞIT’ın Bergama’da olması hem Bergamalılar için hem bizim için bir lütuftur” diye konuştu.

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