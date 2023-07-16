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İznik surları Bursa korumasında

GÜNDEM 16.07.2023, 13:57
İznik surları Bursa korumasında

Bursa’nın İznik ilçesinde yapımı 2300 yıl öncesine uzanan tarihi surları, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla koruma altına alındı.BURSA (İGFA) - Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316'da kurulan, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini halen taşıması nedeniyle dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle açık hava müzesi olan Bursa'nın İznik ilçesinde tarih ayağa kaldırılıyor.

İznik'te yapımına Bitinya döneminde M.Ö. 4'üncü yüzyılda başlanan ve antik yazarlardan Strabon'un verdiği bilgiye göre 2,5 kilometre uzunluğunda olan İznik Surları, Kuzey Avrupa’da yaşayan barbar kavimlerden Gotların 258 yılındaki saldırıları sonrasında güçlendirilip, uzatılarak bugünkü hali olan 4 ana ve 12 tali kapı ile 4970 metre uzunluğa ulaşmış.

Tarih boyunca yaşanan kuşatmalar ve büyük depremlere rağmen günümüze kadar ulaşmayı başaran tarihi surlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile İznik Müzesi Başkanlığında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Tarihi surlarda devam eden çalışmaları inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik’in, tarihî dokusu, doğal güzellikleri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini yansıtan eserleriyle göz kamaştıran bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

İznik’in gerçek büyüsünün mimari ve sanatsal zenginliklerinde gizli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Göz kamaştırıcı maziye sahip olan ve sur duvarlarıyla çevrili antik şehrin her bir taşının altında binlerce yılın hikâyesi yatar. İznik sadece şehrimiz için değil, ülkemiz ve hatta dünya için de önemli yerlerden biri olarak kabul edilir. Bu kapsamda biz de İznik’i korumak ve geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. İznik’i yakında UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi’nde göreceğimize inanıyorum” dedi.

HEPİMİZİN GÖREVİ

Birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan Yenişehir Kapı’nın restorasyon projesinde, tarihi kapıyı olumsuz müdahalelerden arındırıp farklı dönemlere ait değişim katmanları ile birlikte korumaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “İznik Müze Müdürlüğü ile beraber arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmaları ile beraber, zamanla hasar almış iç sur duvarına komşu burç kalıntıları, iki sur arasında mezar alanları, 15. yüzyıla ait eski paralar ve sikkeler bulundu. Bulunan malzemeler, yapılan envanter çalışmalarının ardından İznik Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait kullanılan yol katmanları itinalı bir şekilde ortaya çıkarıldı. Proje alanına giren iç sur ve dış sur yüzeylerinde derz çalışmaları tamamlandı. Dünya kültür mirası olan İznik’i korumak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan büyülü ilçemizin aslına uygun şekilde yaşaması için gayret gösteriyoruz. İznik surları Yenişehir Kapı restorasyonunu da eylül ayı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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