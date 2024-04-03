İzmitliler, geleneksel halk bayramlaşmasında buluşacak

İzmit Belediyesi, Geleneksel Halk Bayramlaşmasını Bayramın 1’inci günü 10 Nisan Çarşamba saat 15.00’te belediye meydanında gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Dini ve milli bayramları ruhuna uygun olarak kutlayan İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram coşkusunu tüm İzmitlilere yaşatacak. Geleneksel Halk Bayramlaşması ve bayram etkinlikleri 10 Nisan Çarşamba günü 15.00 – 18.00 saatleri arasında İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek. Halk bayramlaşmasının ardından İzmit Belediye Bandosu konser verecek.

HÜRRİYET TÜM İZMİTLİLERİ DAVET ETTİ

Çocuklar için de özel etkinliklerin yer alacağı bayramlaşma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katılım sağlayacak. Tüm İzmitlileri bayram coşkusunu yaşamaya davet eden Başkan Hürriyet, “Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızla dayanışmamızı daha da büyüteceğiz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, halk bayramlaşmamıza tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.