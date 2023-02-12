İzmitli kadınlar afetzedeler için çadır dikimine başladı

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları bu kez depremzedeler için dikiş makinalarının başına geçerek çadır dikimine başladıKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi sonrasında dört bir koldan yardım çalışması yürüten İzmit Belediyesi, afetzedelere destek olmaya devam ediyor.

İzmitli vatandaşlar başlatılan yardım kampanyasına büyük destek verirken, Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları da depremzedeler için harekete geçti.

Kadınlar, ilimize gelen ve bölgedeki depremzedeler için geçtiğimiz günlerde kışlık pijama, atkı, şal ve battaniye örmeye başlamıştı. Üretici kadınlar bu kez de bölgedeki vatandaşların soğuk kış günlerinde en çok ihtiyaçları olan çadır için üretim çalışmalarına başladı. Kadınlar dikiş makinalarının başına geçerek depremzedeler için çadır dikiyor. Üretilen çadırlar, İzmit Belediyesinin yardım araçlarıyla kısa süre içerisinde afet bölgesine ulaştırılacak.