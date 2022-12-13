İzmit’in aronyaları Antalya’daki kardeşlik bahçesinde buluştu

İzmit’in aronya fideleri Antalya’daki Aronya Kardeşliği Bahçesinde toprakla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Aronya Kardeşliği Bahçesinde 500 adet Aronya fidesi toprakla buluştu

İzmit Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üretime yönelik yaptığı işbirliği çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. ‘Süper meyve’ olarak adlandırılan aronya bitkisi Antalya Halkına da şifa olacak. İzmit Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Aronya Kardeşliği bahçesinde 2 dönüm alana 500 adet Aronya fidesi dikimi yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyarete gelen Antalyalı üreticiler aronya hasadına katılmıştı. İzmit Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki ortak çalışmalar devam ediyor. İzmit belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, Antalya’da kurulan Aronya Kardeşliği Bahçesini ziyaret etti. Çetinkaya’nın İzmit’ten getirdiği 500 adet Viking sertifikalı Aronya fidesinin 2 dönüm tarlaya dikimi yapıldı.