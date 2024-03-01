İzmit’e yeni nesil yaşam alanı 

Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 100.Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti Lansman programında konuşan Başkan Hürriyet, “Tüm işletmecilere, markalara bu yatırımı kaçırmayın diyoruz. Kentimizi hak ettiği değere kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi KOCAELİ (İGFA) - 100.Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti Lansman programına Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, KODİER temsilcileri, İZGİAD temsilcileri, meclis üyesi adayları, muhtarlar ve çok sayıda esnaf ve işletmeci katıldı. Başkan Hürriyet program kapsamında sektör temsilcilerine alanı gezdirerek bilgiler verdi.

“BURASI GELDİĞİMİZDE VİZYONDAN VE ESTETİKTEN UZAKTI”

Burası bizim için yeni nesil yaşam alanlarından bir tanesi. Bu alanı göreve geldiğimizde ne yazık ki atıl bir alan olarak bulduk. Aslında mevkisi, göletin erafında muhteşem bir lokasyon ama kötü kullanım, ne yazık ki rant odaklı bakış açısıyla birlikte burası ne yazık ki yandaşlara kazanç kapısı olarak görülmüş. Projesinde olmayan pekçok yapıyla birlikte burası bir ucubeye dönüşmüştü. Burayı ilk ziyaret ettiğimde bu kadar muhteşem bir alanın bu kadar kötü kullanılması ve halka kapalı olarak kullanılması içler acısıydı. Burası 10 yıllığına tek kişiye kiralanmıştı. Vizyondan ve estetikten uzak bir haldeydi alan.

“KENTİN YANI BAŞINDA MUHTEŞEM BİR SEYİR ALANI”

Tüm imar kurallarına aykırı bir şekilde; statiği, güvenliği ve marka değeri hiç düşünülmeden üzerine yeni yeni yapıların yapıldığı bir yerdi burası. Bu yüzden de altındaki toprak; kaçak yapıları kaldıramadığı için yavaş yavaş çöktü. Kar yağdığında üzerindeki kar yığınını bile kaldıramayacak duruma geldi ve ilk karda çatısı komple çöktü. Burası tek bir kişinin elinde heba olmamalı dedik. Kentin yanı başında bir yer burası. Muhteşem bir seyir alanı.

“İZMİT BELEDİYESİ OLARAK UHDEMİZE ALDIK”

Üzeri kaçak yapılarla doldurularak adeta eziyet edilen bu alanı en baştan yapma, hak ettiği değere kavuşturma ve kurtarma kararını aldık. Birileri o dönemde bize Gölkay üzerinden sürekli taşlar attı. ‘Gölkay kaderine terk edildi, Gölkay çürüyor’, ‘Tesisi mahvettiniz, burası dünya çapında bir yerdi, yazık ettiniz” gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kaldık ama göreve geldiğimizde burası işletmedeydi. 2 seneye yakın işletmede kaldı. Zaten kullanmamız ve yenilememiz mümkün değildi. İhalesi bittiğinde tekrar ihaleye çıkmadık. Burayı İzmit Belediyesi olarak uhdemize aldık.

“ORTAK AKLI MÜMKÜN KILMAYA ÇALIŞTIK”

Burasının proje detaylarını çalışırken gelecek vadeden sürdürülebilir bir anlayışla çalıştık. Hatta bir değil birden fazla proje çalıştık buraya. Farklı farklı modeller denedik. Özellikle sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak aklı mümkün kılmaya çalıştık. Ne yapabiliriz de bu alanı kentin en güzel noktası getirebilir diye hep akıl sorduk. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELTUR ekiplerini bile buraya getirdik. Onların yatırımcı ve vizyoner ufuklarıyla bize de ufuk açabilirler düşüncesiyle hareket ettik.

“BOX PARK ŞEKLİNDE TASARLANDI”

Burada aslında tek bir işletme olacak şekilde restoran çalışmıştık sonradan BELTUR yetkilileri bize çok güzel bir fikir verdi. Burayı ‘Bir box park, birçok sokak lezzetinin, birçok mağazanın ve markanın gelebileceği bir açık AVM’ye dönüştürebilirsiniz’ dediler. Mimarlarımız da hemen yeni bir proje için kolları sıvadı. Şu anda gördüğünüz projenin ana fikri ortaya çıktı. Box park şeklinde çeşitli işletmelerin buranın cazibesine daha fazla ün katacak şekilde bir tasarım oluşturmak için çalışmaya başladı arkadaşlar.

“BURADA GÜZEL İŞLETMELER OLSUN”

Tasarım oluşturması sonrasında geçtiğimiz sene sektör temsilcileriyle buluşarak onların fikirlerini almıştık. Yine ortak aklı hakim kıldık. Sonunda da güzel bir proje ortaya çıktı. Hemen çalışmaya başladık. Geçtiğimiz aylarda da projenin sonuna geldik. Gördüğünüz alan ana hatlarıyla bitmiş bir alan ama iç tefrişatları boş. Özellikle bugün sektör temsilcilerine bu alanı gösterelim istedik. Burada markalarına uygun dizaynlar, alanlar yaratabilirler. Su kayağının ihalesi bitecek yaza doğru. Burası yenilenecek ve yenilendiğinde burası çok değerli bir alan haline gelecek. Güzel işletmeler burada olsun istiyoruz.

“100’ÜNCÜ YILA ARMAĞAN OLSUN”

Buranın adını değiştirdik. Gölkay bize rantı ve yandaşı anlatıyor. Gölkay halkın sahiplenmediği bir isim oldu. Burası baştan sona yenilediğimiz bir yeni nesil yaşam alanı. Burayı madem Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bitirdik 100’üncü yıla armağan olsun. O zaman burasının ismi de “100. Yıl Parkı” olsun diye düşündük. Kentimizin doğal mirası bir arada yaşasın dedik ve bu alana da “100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti” dedik. İnsanlarımız oriinal isimleri çok severler. Orijinalliği kaybetmemek gerekiyor.

“KENTSEL DONATILARLA DÜZENLEDİK”

Burası Sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda, İzmitli esnafımızın yeni yuvası olacak. Burada, 7’den 70’e herkese hitap edecek Box Kafelerimiz, restoranlarımız ve mağazalarımızla, İzmit’in can damarını oluşturacağız. Her bir dükkanın, bu parkın bir parçası olmasını ve İzmit’in ruhunu yansıtmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kıyıyı gönüllerince kullanabilecekleri, geliştirilmiş kentsel donatılarla düzenledik.

“ZİYARETÇİLERİMİZ HOŞ VAKİT GEÇİRSİN”

Ağaçlı meydan, seyir terası, kıyı oturma hattı ve çocuk oyun alanlarıyla, hatta yeşil alanları da arttırdık burada. Çağın gerektirdiği şekilde değil, çağın ötesini de düşünerek; açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla birlikte hafif çelik sistemler ile tasarladık. Zemin katımızda, sanki bir meydandaymışsınız hissi oluşturmak için; geniş ve açılabilir cephelerle, içeri-dışarının sınırlarını ortadan kaldırdık. Oturma alanları ve temalı teraslarımızla ziyaretçilerimizin hoş vakit geçirmesini istiyoruz.

“1 ALANI İZMİT BELEDİYESİ İŞLETECEK”

Değerli esnaflarımız için özel olarak tasarlanan bu mekanlarda, yerel lezzetlerimizi, el emeği ürünlerimizi sergileyebileceğimiz alanlar oluşturduk. İzmit’in zengin kültürünü ve sanatını, bu yenilikçi ve sürdürülebilir yaşam alanında göstereceğiz. Bu parkta 12 bağımsız bölüm var. Bunlardan bir tanesini İzmit Belediyesi olarak biz kendi şirketimiz SARBAŞ ile işleteceğiz. Gülümse Kafe markamızı kullanarak halkımıza burada hizmet edeceğiz. Diğer 11 işletmeyi ise değerli işletmecilerin işletmesini istiyoruz.

“MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞİZ”

Burası cıvıl cıvıl olsun ve gerçekten nitelikli bir hale gelsin istiyoruz. Markalar yerleştikçe çevre düzenlemesine devam edeceğiz. Burada 4 buçuk kilometrelik bir yürüme alanı var. Göl etrafını da tamamen yeniledik. Işıklandırmalar, çevre düzenlemesi ve sosyal medya kullanımına uygun alanlar yarattık. Yine göl çevresinde bisikletle de gezinti yapılabilecek hizmetler sunmak istiyoruz. Su kayağını daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bunları zaman içerisinde markası yüksek işler haline getireceğiz.

AQUAPARK MÜJDESİ

Buranın hemen üst tarafında güzel bir alanımız var. Orada da aquapark projesi çalışıyoruz. Güzel bir aquaparkı bu bölgeye kazandırmak istiyoruz. Çok uygun bir alan. Bu bölge gerçekten güzel bir yeni nesil yaşam alanı. Yerel markalarımızı da burada güçlendirebilecek bir çalışma yapabiliriz. Burayı kentin hak ettiği vizyoner bir bakış açısıyla sürdürülebilir bir anlayışla yeni nesil sosyal yaşam alanı haline getirelim. Burası gençlerin uğrak yeri olsun istiyoruz. Halkımızın gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir alan olsun istiyoruz. Tüm işletmecilere, markalara bu yatırımı kaçırmayın diyoruz. Kentimizi hak ettiği değere kavuşturmaya çalışıyoruz.

“BU ALAN KENTİMİZE DEĞER KATSIN”

Uzun yıllardır yapılmayan işleri yapmaya çalışıyoruz. Yanlış yapılan işleri düzeltmeye çalışıyoruz, eksik yapılanları tamamlamaya çalışıyoruz. Çok şükür adım adım her geçen gün daha iyisi için çalışıyoruz. Fikirleriyle bizi zenginleştiren tüm sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel alan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağan olsun, kentimizin marka değerine değer katsın, kentimizin değerli yerel markalarına da güç katsın.”