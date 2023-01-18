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İzmit ürettiği istiridyeleri halka dağıtıyor
GÜNDEM 18.01.2023, 16:45
İzmit Belediyesi ürettiği istiridye mantarlarını halka dağıtmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, vatandaşlara Sabri Yalım Parkı önünde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen istiridye mantarlarını dağıttı
İzmit Belediyesi, ürettiği ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaklaşık 500 kilogram mantarı, Sabri Yalım Parkı önünde vatandaşlara dağıttı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen protein bakımından zengin istiridye mantarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Dağıtımlar önümüzdeki günlerde İzmit’in diğer bölgelerinde de gerçekleştirilecek.
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